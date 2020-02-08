الدوما الروسي: اتهامات الناتو لروسيا والصين مثيرة للسخرية

موسكو-سانا

أكد نائب رئيس لجنة شؤون الدفاع في مجلس الدوما الروسي ألكسندر شيرين أن الاتهامات التي وجهها حلف الناتو لروسيا والصين بكونهما تمثلان تهديدا لدول الحلف في الفضاء “لا أساس لها ومثيرة للسخرية”.

وأوضح شيرين لقناة ار تي الروسية أن تصريح رئيس القيادة الاستراتيجية لشؤون التحول في حلف الناتو الجنرال أندريه لاناتا حول تحركات الأقمار الصناعية الروسية والصينية بالقرب من أقمار صناعية تابعة للولايات المتحدة وحلفائها واعتبارها تهديدا يجعل الفضاء غير آمن ليس إلا “قصة جديدة تتعلل بها واشنطن لزيادة ميزانيتها الدفاعية”.

وشدد شيرين على أن الولايات المتحدة تستغل الحديث عن التهديد الروسي عندما تريد رصد تمويلات أكبر لميزانيتها العسكرية خلال محاولاتها فرض هيمنتها في أماكن معينة.