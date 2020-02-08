زيادة كميات المياه المخزنة في سد الباسل بالحسكة جراء تدفق الأنهار

الحسكة-سانا

زادت كميات المياه المتدفقة في الأنهار والأودية التي تصب في سد الشهيد باسل الأسد جنوب مدينة الحسكة من نسبة التخزين فيه بمقدار 4 ملايين و500 ألف متر مكعب خلال الأيام القليلة الماضية.

وأوضح مدير الموارد المائية المهندس عبدالرزاق العواك في تصريح لمراسل سانا أن تحسن تدفق المياه في أنهار الخابور والجغجغ والجرجب والزركان خلال الأسبوع الماضي نتيجة الهطلات المطرية الجيدة ساهمت بزيادة مخازين سد الشهيد الباسل ليصبح مجموع تخزينه الحالي 546 مليون متر مكعب فيما بلغ مجموع تخزين سدود المحافظة العشرة 658 مليون متر مكعب.

ولفت العواك إلى أن تدفق المياه الحالي في نهر الخابور بلغ 10 أمتار مكعب بالثانية بعد أن وصل أمس الأول إلى 35 متراً مكعب بالثانية فيما تتراوح تدفقات أنهار الجغجغ والجرجب والزركان بين 5 إلى 3 أمتار مكعبة بالثانية مشيراً إلى وجود سدين بلغا حد التخزين الأعظمي حالياً هما سد السفان بحجم تخزين 48 مليون متر مكعب وسد الحاكمية 7 ملايين و500 ألف متر مكعب.

يشار إلى أن حجم تخزين سدود المحافظة العشرة خلال الفترة ذاتها من العام الماضي بلغت 524 مليون متر مكعب.

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