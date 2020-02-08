منتخب سورية لكرة السلة يواجه نظيره الأردني في افتتاح بطولة الأردن الدولية

دمشق-سانا

بمشاركة منتخب سورية لكرة السلة للرجال تنطلق بطولة الأردن الدولية التي تستضيف منافساتها العاصمة عمان بعد غد وتضم أيضا منتخبات العراق ولبنان والبحرين والأردن.

ففي المباراة الأولى يواجه منتخبنا نظيره الأردني بعد غد فيما يلتقي مع منتخب العراق الثلاثاء القادم ويلعب مع منتخب لبنان في اليوم التالي ويلتقي في ختام مواجهاته مع منتخب البحرين يوم الأربعاء القادم.

وتأتي هذه البطولة ضمن تحضيرات منتخبنا للتصفيات الآسيوية التي تنطلق منافساتها في العشرين من الشهر الجاري ضمن منافسات المجموعة الخامسة التي تضم أيضا منتخبات إيران وقطر والسعودية.

ويفتتح منتخبنا منافساته في النافذة الأولى للتصفيات بلقاء نظيره الإيراني علما أن قائمة اللاعبين التي اعتمدها مدرب المنتخب لخوض منافسات هذه النافذة تضم شريف العش-رامي مرجانة-نديم عيسى-عمر الشيخ علي-توفيق صالح- جورج ناظريان-زكريا الحسين-وائل جليلاتي-هاني ادريبي- عبد الوهاب الحموي-مجد عربشة-انطوني بكر- جميل صدير.