بمشاركة سورية.. بدء أعمال الاجتماع الطارئ الـ 30 للاتحاد البرلماني العربي في عمان

عمان-سانا

بدات في العاصمة الأردنية عمان اليوم أعمال الاجتماع الطارئ الـ 30 للاتحاد البرلماني العربي بمشاركة وفد من مجلس الشعب برئاسة رئيس المجلس حموده صباغ.

ويشارك في الاجتماع الذي يعقد تحت عنوان “دعم ومساندة الأشقاء الفلسطينيين في قضيتهم العادلة قضية العرب والمسلمين” ممثلو عشرين برلمانا عربيا بينهم 16 رئيس برلمان لبحث المستجدات في المنطقة العربية ولا سيما القضية الفلسطينية وتوحيد المواقف بشأن ما يسمى “صفقة القرن” الأمريكية الرامية لتصفية القضية الفلسطينية.

وشدد رئيس مجلس النواب الأردني المهندس عاطف الطراونة رئيس الاتحاد البرلماني العربي لدى استقباله الوفود البرلمانية العربية أمس على أهمية توحيد الموقف البرلماني العربي في رفض أي مخطط يهدف لهضم الحقوق الفلسطينية وفي مقدمتها إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وحق العودة للاجئين.