انقطاع الكهرباء عن عدة قرى بالسويداء جراء أعطال بمخارج خطوط توتر متوسط بسبب الأحوال الجوية السائدة

السويداء-سانا

تسببت الرياح القوية جراء الأحوال الجوية السائدة في محافظة السويداء بحدوث أعطال على تسعة مخارج خطوط توتر متوسط 20 ك.ف وانقطاع التيار الكهربائي عن عدد من المناطق المتغذية بالكهرباء منها.

وأشار مدير عام الشركة العامة لكهرباء السويداء المهندس نضال نوفل في تصريح لمراسل سانا اليوم إلى أن الأعطال شملت مخارج عتيل وعرمان والكارس ونمرة ولاهثة والطيرة والجامعة ومخرجي عصير الجبل والسجاد بمدينة السويداء مبينا أنه تم إصلاح عطلي مخرجي الطيرة والجامعة فيما العمل جار لإصلاح باقي الأعطال تباعا.

ولفت نوفل إلى أن ورشات الشركة في حالة جاهزية على مدار الساعة للتعامل مع أي أعطال جديدة أخرى قد تطرأ جراء الأحوال الجوية.