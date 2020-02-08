أمطار في عدة محافظات أغزرها 85مم بحماة… الحرارة توالي انخفاضها وثلوج متوقعة فوق 800متر

دمشق-سانا

توالي درجات الحرارة انخفاضها لتصبح أدنى من معدلاتها بنحو 4 إلى 7 درجات مئوية حيث لا تزال البلاد تحت تأثير امتداد منخفض جوي في طبقات الجو كافة مرفق بكتلة هوائية شديدة البرودة وسجلت أمطار في أغلب المحافظات كان أغزرها 85 مم في مصياف وشطحة بحماة.

وتوقعت المديرية العامة للأرصاد الجوية في نشرتها صباح اليوم أن يستمر الجو غائما جزئيا إلى غائم أحيانا مع بقاء الفرصة لهطل زخات من المطر فوق مناطق متفرقة نهارا ويكون الهطل ثلجيا في المناطق التي يزيد ارتفاعها على 800 متر وممزوجا بالثلج دون ذلك أما ليلا فتضعف الفعالية الجوية ويكون الجو شديد البرودة ويحذر من حدوث الصقيع وتشكل الجليد في أغلب المناطق.

وتكون الرياح جنوبية غربية إلى غربية نشطة إلى شديدة مع هبات تتجاوز سرعتها الـ 90 كيلومترا بالساعة خاصة في المنطقة الجنوبية والمرتفعات الساحلية والبحر متوسط الى عالي ارتفاع الموج.

وغدا يتحول الجو إلى غائم جزئيا بشكل عام مع بقاء الفرصة لهطولات ثلجية متفرقة وتستمر درجات الحرارة بالانخفاض لتصبح أدنى من معدلاتها بنحو 6 إلى 9 درجات مئوية والجو شديد البرودة ليلا ويحذر من الصقيع والجليد في أغلب المناطق وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة مع هبات نشطة على المرتفعات الجنوبية وتصبح خفيفة بشكل عام مساء والبحر متوسط ارتفاع الموج.

وحسب النشرة المطرية لوزارة الزراعة والإصلاح الزراعي فقد هطلت أمطار متفرقة في عدد من المحافظات خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية كان أغزرها 85 مم في مصياف بمحافظة حماة و71 مم في الحرمون بريف دمشق.

وسجلت الهطلات في دمشق وريفها في سرغايا 37 مم والزبداني 5ر31 مم وعسال الورد 27 مم وميسلون 25 مم و مضايا 23 مم وكل من دوما والتل 20 مم وقطنا وجديدة الشيباني 15 مم وقاسيون 12 مم والمزة 9 مم.

وفي السويداء بلغت كمية الهطولات في عين العرب 40 مم وفي شهبا 30 مم وصلخد 20 مم وفي السويداء المدينة 5ر18 مم والصورة الصغيرة 5ر16 مم.

وفي محافظة درعا بلغت 30 مم في المسيفرة و22 مم في تل شهاب و 20 مم في ازرع و7ر19 مم في بصرى و17 مم في الصنمين.

وفي حضر بمحافظة القنيطرة بلغت كمية الهطولات 50 مم وفي القنيطرة المدينة 48 مم وفي نبع الصخر 35 مم.

وفي محافظة حمص سجلت كمية الهطل في شين 65 مم وفي قلعة الحصن 5ر50 مم وفي مرمريتا 44 مم وفي الناصرة 40 مم و العريضة وتل دو 33 مم وفي تلكلخ 27 مم.

وسجلت في مصياف بمحافظة حماة 85 مم والرصافة 80 مم ووادي العيون 75 مم وربعو 60 مم وعين حلاقيم 50 مم فيما بلغت كمية الهطل في شطحة بالغاب 85 مم وعين الكروم 42 مم والكريم 5ر38 مم.

وفي محافظة طرطوس بلغت كمية الامطار في القدموس 5ر64 مم و40 مم في مشتى

الحلو و37 مم في كل من الشيخ بدر ودريكيش و5ر35 مم في حمام واصل وفي المدينة طرطوس 6ر31 مم.

وفي محافظة اللاذقية بلغت 49 مم في صلنفة و27 مم في المزيرعة و23 مم في القرداحة و5ر18 مم في القطيلبية.

درجات الحرارة المتوقعة لأيام …