واشنطن-سانا

أعلنت السفارة الأمريكية في العاصمة الصينية بكين اليوم وفاة أول أمريكي جراء الإصابة بفيروس كورونا.

ونقلت شبكة (سي بي اس) الإخبارية عن السفارة قولها في بيان إن مواطنا أمريكيا تم سابقا تشخيص إصابته بفيروس كورونا توفي في مشفى بمدينة ووهان الصينية ليكون بذلك أول أمريكي يقضي بسبب هذا الفيروس .

وبلغت عدد حالات الإصابة المؤكدة بالفيروس داخل الولايات المتحدة 12 إصابة إضافة إلى 11 إصابة لأمريكيين يخضعون لحجر صحي برفقة 3700 راكب على متن سفينة سياحية في اليابان.

وفي الوقت الذي أعلنت فيه السلطات الصحية الصينية اليوم ارتفاع عدد الوفيات الناجمة عن الإصابة بفيروس كورونا إلى 722 وأكثر من 34500 مصاب توالت الأنباء عن تسجيل مزيد من الإصابات حول العالم وبحسب شبكة سي بي اس سجلت الفلبين وهونغ كونغ حالتي وفاة جراء الإصابة بالفيروس.

وفي اليابان أعلنت وزارة الخارجية اليابانية اليوم وفاة أحد مواطنيها جراء الإصابة بالفيروس في مدينة ووهان الصينية فيما أوضحت السلطات الصحية في كوريا الجنوبية أن عدد الإصابات المؤكدة بالفيروس بلغ 24 في حين أعلنت وزارة الصحة الإماراتية في بيان نقلته وكالة الأنباء الإماراتية وام عن تشخيص إصابتين جديدتين ليرتفع بذلك عدد الحالات المؤكدة لديها إلى 7 .