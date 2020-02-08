الثلوج في مدينة يبرود صباح اليوم

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S A N A الوكالة العربية السورية للأنباء
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سورية والعالم
موقع سلوفاكي: وجود قوات النظام التركي على الأراضي السورية خرق للقانون الدولي
2020-02-08
الحزب السوري القومي الاجتماعي في لبنان:انتصارات سورية على الإرهابيين ضربة قاصمة لـ (صفقة القرن)
2020-02-07
خبيران روسيان: من حق سورية القضاء على الإرهابيين وحماية مواطنيها من جرائمهم-فيديو
2020-02-07
مصر: تكاتف الجهود لوقف الدور التخريبي لبعض الدول في سورية وليبيا
2020-02-07
لافروف: عمليات مكافحة الإرهاب في إدلب تتم بشكل قانوني
2020-02-07
الدفاع الروسية: الطائرات الإسرائيلية استغلت طائرة مدنية للاحتماء من منظومة الدفاع الجوي السورية أثناء تنفيذ اعتداءاتها بريف دمشق
2020-02-07
أكاديمي تركي: رهانات أردوغان في إدلب باتت خاسرة وعليه إعادة النظر في مجمل سياساته الخاطئة
2020-02-07
محليات
أمطار في عدة محافظات أغزرها 85مم بحماة… الحرارة توالي انخفاضها وثلوج متوقعة فوق 800متر
2020-02-08
القبض على ثلاثة أشخاص لمزاولة الصرافة والتحويل بشكل مخالف للقانون والتعامل بغير الليرة السورية
2020-02-07
إغلاق جميع الموانئ جراء الحالة الجوية السائدة
2020-02-07
إطلاق مشروع مؤتمر الشباب واليافعين الأول (آمال وتحديات) في مهرجان طرطوس الثقافي
2020-02-07
هطل مطري وثلجي وسرعة الرياح تصل إلى 90 كم/سا
2020-02-07
بتدريبات عملية… طلاب التعليم المهني والتقني يسهمون بتأمين احتياجات مدارسهم ومعاهدهم-فيديو
2020-02-07
أجواء ثلجية وشديدة البرودة خلال الأيام الثلاثة القادمة
2020-02-07
رياضة
منتخب سورية لكرة السلة يواجه نظيره الأردني في افتتاح بطولة الأردن الدولية
2020-02-08
الفارس ليث العلي يحرز المركز الأول ببطولة الشارقة الدولية لقفز الحواجز
2020-02-07
فريق الساحل بكرة السلة للسيدات يفوز على الرفاع البحريني في الدورة العربية للأندية
2020-02-07
أغويرو يفوز بجائزة لاعب الشهر في الدوري الإنكليزي
2020-02-07
النواعير يتغلب على الكرامة ويواصل صدارته لدوري الشباب بكرة القدم
2020-02-07
تشرين والوحدة والطليعة إلى الدور الـ 16 من مسابقة كأس الجمهورية لكرة القدم
2020-02-07
فوز الكفر على العربي في دوري كرة السلة لفئة الناشئات لمجموعة السويداء
2020-02-07
اقتصاد
25 شركة خاصة بدمشق وريفها تطرح 250 فرصة عمل-فيديو
2020-02-07
الليرة التركية تهبط لأدنى مستوى منذ أيار
2020-02-07
ارتفاع أسعار النفط
2020-02-07
المهندس خميس لوفد إيراني: العلاقات الاقتصادية السورية الإيرانية تسير نحو المزيد من التطور
2020-02-06
التجارة الداخلية تحدد أسعار المواد والسلع الأساسية
2020-02-06
تعويض 278 مزارعا متضررا في حمص وريف دمشق والحسكة
2020-02-06
المركزي يحدد السعر التفضيلي للحوالات الواردة من الخارج بـ 700 ليرة سورية للدولار الواحد
2020-02-06
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منظمة الصحة العالمية ترفض مقترحاً للاحتلال الإسرائيلي بإلغاء بند حول الأوضاع الصحية في الأراضي الفلسطينية والجولان السوري المحتل
وحدات الجيش تحرر قريتي محاريم وتل كراتين وتلاحق فلول الإرهابيين بريف إدلب الشرقي
الجيش يحرر قرى زيتان وبرنة وحوير العيس وأباد ويواصل عملياته على تحصينات إرهابيي (جبهة النصرة) بريف حلب الجنوبي
لافروف: عمليات مكافحة الإرهاب في إدلب تتم بشكل قانوني
الدفاع الروسية: الطائرات الإسرائيلية استغلت طائرة مدنية للاحتماء من منظومة الدفاع الجوي السورية أثناء تنفيذ اعتداءاتها بريف دمشق
الجعفري: سورية لن تتوانى في تخليص مواطنيها في إدلب من سيطرة التنظيمات الإرهابية وتحرير كل شبر من أراضيها-فيديو
الجيش يواصل عملياته على المحور الغربي لحلب ويدمر أوكاراً ومنصات إطلاق قذائف لإرهابيي (النصرة) في حريتان وعندان
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وحدات الجيش تدخل مدينة سراقب وتبدأ تمشيطها من مخلفات الإرهابيين-فيديو
المهندس خميس لوفد إيراني: العلاقات الاقتصادية السورية الإيرانية تسير نحو المزيد من التطور
الثلوج في مدينة يبرود صباح اليوم
2020-02-08
الثلوج في مدينة يبرود صباح اليوم
2020-02-08
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