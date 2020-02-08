موقع سلوفاكي: وجود قوات النظام التركي على الأراضي السورية خرق للقانون الدولي

براتيسلافا-سانا

أكد موقع بانتيون سبراوفداي السلوفاكي اليوم أن وجود قوات النظام التركي على الأراضي السورية هو خرق للقانون الدولي.

وأشار الموقع في تحليل له إلى أن إدلب محافظة سورية ووجود قوات النظام التركي على الأراضي السورية منذ البداية يمثل خرقا للقانون الدولي مبينا أن تصريحات رئيس النظام رجب طيب أردوغان بهذا الشأن تمثل شذوذا تاما ومردها التقدم الذي يحققه الجيش العربي السوري في إدلب واستعادته السيطرة على عشرات البلدات والقرى من التنظيمات الإرهابية المدعومة من هذا النظام.

وأكد أن التحركات التي يقوم بها النظام التركي حاليا تستهدف حماية مرتزقته وإرهابييه.

ولفت الموقع إلى أن النظام التركي يقوم أيضا بارتكاب جرائم حرب في مختلف المناطق التي احتلها كما أنه يقوم بإرسال مرتزقته ومجموعاته الإرهابية إلى ليبيا لتأمين نفوذ له فيها.

وأكدت العديد من التقارير الإعلامية أن أردوغان يقوم بإرسال مرتزقته وإرهابييه من سورية إلى ليبيا لتأجيج الوضع الأمني فيها ونهب خيراتها وكان آخرها تقرير نشر على موقع نورديك مونيتور السويدي كشف وثائق استخبارية تثبت وجود علاقات وثيقة بين أردوغان وتنظيم القاعدة الإرهابي في ليبيا.