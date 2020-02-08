الصين ترسل أكثر من 11 ألف طبيب إلى ووهان لمكافحة فيروس كورونا

بكين-سانا

أعلنت السلطات الصينية أنها أرسلت أكثر من 11 ألفا من العاملين الطبيين بينهم أفضل طاقم عناية مركزة بالبلاد إلى مدينة ووهان مركز تفشي فيروس كورونا الجديد.

ونقلت وكالة أنباء الصين الجديدة شينخوا عن قوه يان هونغ المسؤولة بلجنة الصحة الوطنية الصينية قولها خلال مؤتمر صحفي في بكين إن هذا العدد يشمل 3000 طبيب وممرض من المتخصصين في العناية المركزة.

وأضافت قوه أن أبرز خبراء العناية المركزة في الصين حضروا أيضا إلى ووهان حاضرة مقاطعة هوبي لتقديم استشارات والمرور على عنابر المستشفى.

وتابعت قوهك “نحن على وعي تام بالحاجة الملحة للمتخصصين في العناية المركزة في ووهان .. الأطباء الموجودون هناك في الوقت الراهن يعملون منذ وقت طويل ومجهدون بدنيا وذهنيا”.

واشارت المسؤولة الصينية إلى أن هناك فجوة كبيرة بين إمدادات الموارد الطبية والطلب عليها في المدن الأخرى موضحة أنه تم إنشاء نظام دعم مباشر في 16 مقاطعة وكل مقاطعة من تلك المقاطعات تقدم دعما لمدينة واحدة في هوبي في المعركة ضد الوباء وشددت قوه على أن تلك المقاطعات ستبذل جهودا شاملة لتحسين علاج المرضى في هوبي.

وحتى نهاية يوم أمس الأول شهدت هوبي 22112 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا الجديد توفي منهم 618 ومنهم 4002 حالة مصنفة ما بين خطرة وحرجة.