عطل في موقع تويتر يحرم مستخدميه من النشر في أنحاء عديدة من العالم

واشنطن-سانا

فوجئ عدد كبير من مستخدمي منصة التدوين المصغر “تويتر” بعطل يضرب الموقع الشهير.

وذكر موقع داون ديتكتور أن العطل الجديد حرم عددا كبيرا من مستخدمي “تويتر” من نشر أي منشورات أو تغريدات جديدة عبر حساباتهم.

وقال الموقع إن العطل أصاب إصدارات “تويتر” عبر نسخة سطح المكتب والهواتف الذكية العاملة بنظامي تشغيل “أندرويد وآي أو إس”.

وتركزت مناطق الإصابة بذلك العطل في اليابان وأوروبا وشمال أفريقيا والولايات المتحدة الأمريكية والمكسيك دون أن يصدر أي إعلان من “تويتر” لتوضيح ماهية العطل ولا التوقيت المتوقع أن يستمر فيه.

وكان موقع داون ديتكتور أشار إلى ظهور عطل كبير تعرض له تطبيق “فيسبوك ماسنجر” أمس الأول في مناطق عديدة بالعالم.

وظهر من العطل أن معظم مستخدمي ماسنجر لا يمكنهم على المجموعات المشتركين فيها أو الدردشات الجماعية أن يرسلوا أي نصوص أو أي صور أو مقاطع فيديو.

كما أشار الموقع إلى أن العطل موجود على نسخة سطح المكتب والهواتف الذكية.