ترامب يقيل سفيراً أدلى بشهادة خلال التحقيقات في إطار إجراءات عزله

واشنطن-سانا

أقال الرئيس دونالد ترامب سفير الولايات المتحدة لدى الاتحاد الأوروبي غوردون سوندلاند الذي أدلى بشهادة خلال التحقيقات التي أجراها مجلس النواب في إطار إجراءات عزل الرئيس الجمهوري.

ونقلت وسائل إعلام أميركية بينها صحيفة “نيويورك تايمز” عن سوندلاند قوله في بيان: “لقد أبلغت اليوم بأن الرئيس يعتزم استدعائي في الحال من منصب سفير الولايات المتحدة لدى الاتحاد الأوروبي” في قرار يأتي بعد يومين من تبرئة مجلس الشيوخ الرئيس ترامب من التهمتين اللتين وجههما إليه مجلس النواب بقصد عزله من منصبه.

وكان سوندلاند قدم مليون دولار مساهمة في حفل تنصيب ترامب الذي عينه بعد ذلك سفيرا لدى الاتحاد الأوروبي.

ومع ذلك أشار سوندلاند في 20 تشرين الثاني إلى تورط مباشر لترامب في مخطط لإجبار أوكرانيا على فتح تحقيق بشأن نائب الرئيس جو بايدن الأوفر حظا لنيل بطاقة الترشيح الديمقراطية لخوض الانتخابات الرئاسية المقبلة ضد الرئيس الجمهوري.

وقال سوندلاند في شهادة مدوية نقلت وقائعها مباشرة على الهواء إنه نفذ أوامر ترامب لعقد صفقة مع أوكرانيا كي تفتح تحقيقا بشأن بايدن مقابل عقد قمة بين الرئيس الأميركي ونظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في البيت الأبيض.

واعتبر الديمقراطيون أن شهادة سوندلاند تدعم بقوة الأدلة على أن ترامب أساء استخدام السلطة وهي إحدى التهمتين اللتين وجهتا إلى الرئيس الخامس والأربعين للولايات المتحدة لكن مجلس الشيوخ الذي يسيطر عليه حلفاؤه الجمهوريون برأه منهما الأربعاء الماضي.

وكان ترامب كذلك هدد بأنه سيتخذ قرارا بحق المسؤول في مجلس الأمن القومي الأمريكي الكسندر فيندمان الذي أدلى بشهادته في محاكمة عزله ملمحا إلى إمكانية إقالته من منصبه.