مشرعون ديمقراطيون في الكونغرس يؤكدون رفضهم (صفقة القرن)

واشنطن-سانا

أعلن مشرعون ديمقراطيون في الكونغرس الأمريكي رفضهم “صفقة القرن” التي وضعتها إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وذكرت وسائل إعلام أن 107 مشرعين في الكونغرس الأمريكي تابعين للحزب الديمقراطي وقعوا على رسالة مفتوحة ترفض بشدة الخطة التي تقدم بها ترامب في إجراء بادر به النائب من ولاية ميتشيغان أندريو ليفين والنائب من ولاية كاليفورنيا آلان ستيوارت لوينثال فضلاً عن 7 سياسيين آخرين.

وقال الموقعون على الرسالة مخاطبين ترامب “نكتب إليكم للإعراب عن رفضنا بأشد صورة مقترح إدارتكم.. إننا قلقون بسبب فحوى خطتكم التي ستؤدي إلى تفاقم الصراع وتوقيت الكشف عنه” مشيرين إلى أن “صفقة القرن” تموضعها على يد فريق أكد منذ زمن طويل موقفه العدائي تجاه فكرة إقامة دولة فلسطينية.

وأضاف النواب “هذه الخطة لا تتمتع بدعمنا وعلى “الحكومة الإسرائيلية” ألا تعتبرها ترخيصاً لانتهاك القانون الدولي عن طريق ضم الضفة الغربية أو أجزاء منها”.

وكان ترامب أعلن في انحياز سافر لكيان الاحتلال وانتهاك لقرارات الشرعية الدولية أواخر الشهر الماضي بنود ما تسمى “صفقة القرن” وقوبلت برفض عربي ودولي واسع.