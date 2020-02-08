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أحزاب وشخصيات لبنانية وفلسطينية تجدد إدانتها (صفقة القرن)

2020-02-07

بيروت-سانا

جددت أحزاب وقوى وشخصيات لبنانية وفصائل فلسطينية إدانتها ورفضها ما تسمى “صفقة القرن” الرامية لتصفية القضية الفلسطينية وذلك خلال لقاء سياسي في بيروت اليوم.

وأكد المشاركون في اللقاء أن فلسطين كانت وستبقى البوصلة الأساسية مشيرين إلى أن “صفقة القرن” هي الوجه الجديد لوعد بلفور.

كما شددوا على أن فلسطين أمانة في أعناق الجميع ولا يحق لأحد أن يفرط بها موضحين أن دماء الشهداء التي بذلت في سبيل فلسطين ستنتصر في النهاية لتعود القدس منبراً للأبرار والشرفاء.

حضر اللقاء عدد من الشخصيات السياسية والسفراء وممثلي الأحزاب والفصائل الفلسطينية.

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