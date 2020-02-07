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الحزب السوري القومي الاجتماعي في لبنان:انتصارات سورية على الإرهابيين ضربة قاصمة لـ (صفقة القرن)

2020-02-07

بيروت- سانا

أكد وفد من عمدة القضاء في الحزب السوري القومي الاجتماعي في لبنان أهمية المعركة المصيرية التي تخوضها سورية في مواجهة الإرهاب وداعميه مشيراً إلى أن انتصارات سورية على الإرهابيين هي انتصار لفلسطين والأمة وضربة قاصمة لما تسمى “صفقة القرن”.

وأدان الوفد خلال لقائه اليوم سفير سورية في لبنان علي عبد الكريم العدوان الصهيوني التركي المتزامن على الأراضي السورية مشيراً إلى أنه يشكل محاولة لرفع معنويات أدواتهما الإرهابية المنهارة أمام تقدم الجيش العربي السوري وقوى المقاومة.

وأكد الوفد ضرورة تعزيز العلاقات بين لبنان وسورية لما فيه مصلحة الشعبين.

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