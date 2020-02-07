ترامب يهدد بإقالة مسؤول أمريكي شهد ضده في الكونغرس

واشنطن-سانا

هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأنه سيتخذ قرارا بحق المسؤول في مجلس الأمن القومي الامريكي ألكسندر فيندمان الذي أدلى بشهادته في محاكمة عزله ملمحا إلى إمكانية إقالته من منصبه.

ونقلت وكالة بلومبرغ عن ترامب قوله اليوم إنه سيحتفظ بكبير موظفيه في البيت الأبيض ميك مولفاني لكنه سيتخذ قرارا في المستقبل بخصوص فيندمان الذي يشغل منصبا في مجلس الأمن القومي الأمريكي.

وكانت وكالة بلومبرغ لفتت إلى أن البيت الأبيض يعتزم أن يصور أي عملية إقالة لخصوم ترامب باعتبارها “تقليصاً لعدد العاملين ضمن فريق مجلس الأمن القومي وليس من قبيل الانتقام”.

وكان فيندمان أحد أهم الشهود الديمقراطيين في إجراءات محاكمة الرئيس الأمريكي بهدف عزله وهو من حذر من خطر المكالمة التي أجراها ترامب في 25 تموز الماضي مع نظيره الأوكراني فلاديمير زيلينسكي.

يشار إلى أن ترامب أفلت بعد إجراءات محاكمة سريعة واستعراضية من خصومه الديمقراطيين الذين سعوا خلال الأشهر الماضية لعزله بينما احتشد أنصاره الجمهوريون وراء أكاذيبه متسترين على انتهاكاته المتكررة لدستور الولايات المتحدة ونجحوا فى تبرئته فى مجلس الشيوخ من تهمتي عرقلة عمل الكونغرس واستغلال السلطة.