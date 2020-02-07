مقتطفات شعرية متنوعة لرئبال زهرة في ثقافي جبلة

اللاذقية-سانا

نصوص شعرية متنوعة قدمها المركز الثقافي في جبلة لجمهوره عبر لقاء أحياه الشاعر رئبال زهرة.

وألقى زهرة نصوصا ومقتطفات شعرية متنوعة اختارها من دواوينه الشعرية وتنوعت مواضيعها بين فلسفية ووطنية وغزلية وبعضها يغلب عليها الحنين والاشتياق واللوعة ضمن أسلوب شعر التفعيلة المدور الذي يعتمد على البلاغة المختصرة والمكثفة.

وللشاعر زهرة أربعة دواوين صادرة عن دار التكوين بدمشق وهي زارع الرياح وفقاعات وكنزائيل والتاريخ المهرج.

يشار إلى أن زهرة له مشاركات شعرية متعددة في المراكز الثقافية بمدينتي جبلة ودمشق.

صفاء علي