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شمخاني: المؤامرات الأميركية ضد إيران محكوم عليها بالفشل

2020-02-07

طهران-سانا

أكد أمين المجلس الأعلى للأمن القومي في إيران علي شمخاني أن المؤامرات العديدة التي تنتهجها الولايات المتحدة ضد الشعب الإيراني مصيرها الفشل.

ونقلت وكالة أنباء فارس عن شمخاني قوله في تصريح له اليوم إن “اعتماد المعرفة والعلم وتحمل المسؤوليات واليقظة والجهوزية والتلاحم الوطني سيفشل الحرب الأميركية الهجينة بهدف دفع إيران إلى الاستسلام والانهيار”.

وأشار شمخاني إلى أن الدخول في أي ميدان يتطلب معرفة وفهماً شاملاً لبيئته والتسلح بأدوات هذا الميدان موضحا أن تقليل أهمية الحقائق وتجاهلها وقلبها وتضخيم التهديدات الوهمية وتجسيدها كواقع تعد من الدعائم الأخرى لمخطط الحرب الاداركية التي تستخدمها الولايات المتحدة ضد الشعوب.

وكان الرئيس الإيرانى حسن روحانى أكد في وقت سابق أن صمود ووحدة الشعب الإيرانى أفشلا المخططات الأميركية ضد بلاده.

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