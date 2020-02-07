قاسم: أمريكا راعية الإرهاب والحروب والفتن في المنطقة

بيروت-سانا

أكد نائب الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم أن “صفقة القرن” ولدت ميتة ولا قابلية لها للحياة مشددا على أن المقاومة هي الحل الوحيد للتصدي لهذا المشروع التآمري على المنطقة.

وقال قاسم خلال كلمة في بيروت إن “الولايات المتحدة راعية الإرهاب والحروب والفتن في المنطقة وهي رأس الظلم في العالم.. حيث توجد تخلق المشاكل والاحتلالات وفي مقدمها الاحتلال الاسرائيلي للأراضي العربية” داعياً إلى طرد القوات الأمريكية من المنطقة ضمانا لاستقرارها وامنها.

وشدد قاسم على التمسك بخيار المقاومة حتى دحر الاحتلال وتحرير فلسطين من رجسه مذكرا بأن المقاومة هزمت العدو الإسرائيلي وطردته من الأرض اللبنانية وحمت المنطقة من الإرهابيين وتعمل على تحرير فلسطين من الغاصب الصهيوني.

من جهة أخرى أكد قاسم أن حزب الله سيعطي الثقة للحكومة اللبنانية الجديدة لأنها تستحق الفرصة وقال:”علينا أن ننتظر كي تشرع الحكومة في الخطط والمشاريع والانجازات كمقدمة في اتجاه رؤية استراتيجية في لبنان”.