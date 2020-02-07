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مراسل سانا: وحدات من الجيش العربي السوري تحرر قريتي محاريم وتل كراتين وتلاحق فلول الإرهابيين بريف إدلب الشرقي

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