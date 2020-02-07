إطلاق مشروع مؤتمر الشباب واليافعين الأول (آمال وتحديات) في مهرجان طرطوس الثقافي

طرطوس-سانا

تضمنت فعاليات اليوم الثاني لمهرجان طرطوس الثقافي الثاني إطلاق مشروع مؤتمر الشباب واليافعين الأول “آمال وتحديات” في المركز الثقافي العربي بطرطوس والذي يهدف إلى إشراك الشباب من عمر 10 سنوات إلى 24 عاما للمساهمة في تنمية وتطوير المجتمع.

وقالت ملك ياسين مديرة مديرية ثقافة الطفل في وزارة الثقافة في تصريح إن المشروع الذي أطلقته المديرية يأتي ضمن عدة مشاريع حيث تترافق معه استمارة الكترونية خاصة بالمؤتمر مصممة ضمن معايير محددة لضمان الجودة تتضمن أسئلة متنوعة بمواضيع عدة يجيب عليها المشاركون لتتم دراستها واختيارهم للمشاركة بالمؤتمر الذي سيعقد في دمشق خلال الربع الأخير من العام الحالي.

وأشارت ياسين إلى أن المرحلة التي تسبق المؤتمر ستشهد ورشات عمل وبحث مع الشباب في مختلف المحافظات انطلاقا من كونهم الركيزة الأساسية في المجتمع بما يملكون من طاقات وأفكار إبداعية متميزة.

وأوضحت ياسين أن إطلاق المشروع في مهرجان طرطوس الثقافي بالتعاون مع جهات رسمية والمجتمع الأهلي خطوة مهمة جدا وخصوصا في هذه المرحلة ليكون الشباب شركاء حقيقيين في بناء مستقبل وطنهم.

بدورهم أكد عدد من الشباب أهمية هذه المبادرة الأولى من نوعها ليتمكنوا من التعبير عن آرائهم وأفكارهم ومشاكلهم وتطلعاتهم المستقبلية آملين بإيصال الاستمارة الخاصة بالمؤتمر إلى كل الشباب السوري للخروج بتوصيات تلبي طموحاتهم وتطلعاتهم في بناء الغد الأفضل وتجاوز آثار الحرب على سورية بمختلف أشكالها وخصوصا الحرب الثقافية التي سعت لتدمير حضارة وثقافة وأصالة الشعب السوري.

كما تخلل اليوم الثاني من المهرجان إطلاق الورشة الأدبية لأطفال الشهداء الذين يكتبون الشعر للمرة الأولى وتستمر لمدة أربعة أيام.

ولفتت جمانة نعمان المشرفة على الورشة في تصريح إلى أن النشاط يهدف إلى تنمية وصقل موهبة الأطفال في الشعر وتوجيهها بالشكل الصحيح.

وعن العرض المسرحي الذي قدم على خشبة مسرح المركز الثقافي في طرطوس وحمل عنوان “يا شام” أوضحت مخرجة العمل أمل العلي أن العمل يقدم للمرة الأولى ويشارك فيه عشرة أطفال موهوبين تدربوا نحو أسبوعين لتقديمه بشكل مميز وهو عبارة عن ثلاثة اسكتشات مسرحية من كتابة الطالب في الصف العاشر أحمد خليفة وتتحدث عن الواقع السوري بشكل مختصر وبطريقة كوميدية.

كما أحيت فرقة كورال إرجوان المتعدد الأصوات والموزع هارمونيا بقيادة الفنان بشر عيسى حفلا موسيقيا على خشبة المركز الثقافي العربي في الشيخ بدر في حين استضاف المركز الثقافي العربي في بانياس العرض المسرحي “تنويعات” وهو من إخراج الراحل علي إسماعيل.

وانطلقت فعاليات المهرجان الذي تقيمه وزارة الثقافة بالتعاون مع مديرية ثقافة طرطوس مساء أمس فى صالة المركز الثقافي العربي بطرطوس وتستمر فعالياته حتى الثاني عشر من الشهر الجاري.