فريق الساحل بكرة السلة للسيدات يفوز على الرفاع البحريني في الدورة العربية للأندية

أبوظبي-سانا

فاز فريق الساحل للسيدات بكرة السلة على فريق الرفاع البحريني اليوم بنتيجة 50-47 ضمن المجموعة الأولى في الدورة العربية الخامسة للأندية المقامة حاليا في إمارة الشارقة.

وقدم الساحل مستوى جيدا في أول ظهور للأندية السورية بالبطولات العربية بعد غياب دام عشر سنوات رغم خسارته في المباراة الأولى في البطولة أمام حامل لقب النسخة السابقة سبورتينغ المصري بفارق 24 نقطة بواقع 66-42 نقطة.

ويختتم الساحل مبارياته في الدور الأول غدا بلقاء الفحيص الأردني.

وتضم المجموعة الأولى إلى جانب فريق الساحل كلاً من سبورتينغ المصري والرفاع البحريني والفحيص الأردني بينما تضم الثانية الشارقة الإماراتي والمجمع البترولي الجزائري وأمل التونسي والفتاة الكويتي وإيليت أتلتيكس السعودي.

ويتألف فريق الساحل من اللاعبات بتول أحمد ورشا سكران وعفاف عبيد وريم أبو رحال ورولا حمادي وسوسن جمال الدين وآية شما ومي عثمان ولاعبة نادي الثورة سيدرا سليمان إضافة إلى المحترفات الصربية ميليسا دابوفيتش والأميركية بريتني بيرد والكولومبية نارلين كوردبا.

محمد الخاطر