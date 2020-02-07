مصر: تكاتف الجهود لوقف الدور التخريبي لبعض الدول في سورية وليبيا

القاهرة-سانا

طالبت وزارة الخارجية المصرية بتكاتف الجهود الدولية لوقف الدور السلبي والتخريبي الذي تقوم بعض الدول الإقليمية بهدف تأجيج الأوضاع في سورية وليبيا.

وأكد مساعد وزير الخارجية المصري للشؤون الأوروبية الدكتور بدر عبد العاطي خلال اجتماع موسع لسفراء الدول الأوروبية في القاهرة حول رؤية مصر للأوضاع في سورية وليبيا ضرورة تحقيق تقدم في جهود الحل السياسي للأزمة في هذين البلدين والحؤول دون استمرار الدور السلبي والتخريبي لبعض الدول الإقليمية والرامي إلى إطالة أمد الأزمة فيهما وبالتالي زعزعة مجمل الاستقرار في المنطقة.

وكان وزير الخارجية المصري سامح شكري أدان خلال اجتماع لوزراء خارجية دول جوار ليبيا في الجزائر في الـ23 من الشهر الماضي إرسال النظام التركي مرتزقته إلى ليبيا مؤكداً أن الاتفاق الذي جرى بين هذا النظام ورئيس حكومة الوفاق فايز السراج مخالف للاتفاقيات الدولية.

وكشفت تقارير إعلامية الأربعاء الماضي عن قيام النظام التركي بزعامة رجب طيب أردوغان بإنشاء معسكرات لتدريب مرتزقته ونقل المئات منهم من شمال سورية إلى ليبيا بدعم وتمويل من مشيخة قطر.