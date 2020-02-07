هطل مطري وثلجي وسرعة الرياح تصل إلى 90 كم/سا

دمشق-سانا

توالي درجات الحرارة غداً انخفاضها لتصبح أدنى معدلاتها بنحو 4 إلى 7 درجات مئوية نتيجة تأثر البلاد بامتداد منخفض جوى سطحي في طبقات الجو كافة مترافق بكتلة قطبية المنشأ شديدة البرودة.

وتوقعت المديرية العامة للأرصاد الجوية في نشرتها مساء اليوم أن تستمر الفعالية الجوية خلال ساعات النهار حيث يستمر هطل زخات من المطر فوق مناطق متفرقة تكون غزيرة على المناطق الساحلية كما يتدنى مستوى الهطل الثلجي حتى 900 متر وفي ساعات المساء تضعف احتمالية الهطولات مع أجواء شديدة البرودة وتطال الهطولات الثلجية بعض المناطق الداخلية بغزارة ضعيفة نسبياً.

وتكون الرياح غربية إلى جنوبية غربية معتدلة إلى نشطة أحيانا في معظم المناطق ونشطة إلى شديدة في المنطقة الوسطى والمنطقة الجنوبية مع هبات عاصفة تصل سرعتها إلى 90 كم/سا في معظم المناطق وتصل إلى 100 كم/سا في أجزاء من المنطقة الجنوبية والمرتفعات الساحلية والبحر عالي ارتفاع الموج.

درجات الحرارة المتوقعة…

دمشق 8-1

المنطقة الجنوبية 8-1

المرتفعات الجبلية 4-ناقص 4

المنطقة الوسطى 8-ناقص 1

المنطقة الساحلية 12-5

المنطقة الشمالية 8-ناقص 2

منطقة الجزيرة 12-صفر

المنطقة الشرقية 14-1

منطقة البادية 13-1