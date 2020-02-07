عاصفة ثلجية تقطع الطرقات في بعض المناطق اللبنانية

بيروت-سانا

تسببت عاصفة ثلجية ضربت لبنان ظهر اليوم بإغلاق الطريق الدولية في منطقة عاليه بالكامل باتجاه البقاع وتوقف تحرك المركبات.

وأفادت غرفة التحكم المروري في لبنان بقطع طريق ضهر البيدر أيضا بسبب انزلاق بعض المركبات جراء تساقط الثلوج.

وبحسب الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام فإن قوة العاصفة “كريم” دفعت قوى الأمن الداخلي اللبناني الى منع السيارات من التوجه إلى البقاع اعتباراً من محطة بحمدون ما أدى إلى ازدحام السير وعرقلة المرور في الكثير من الطرق.

وبدأت العاصفة في مناطق الجنوب اللبناني والشمال وشهدت تساقطاً كثيفاً للثلوج وسط توقعات بأن تستمر حتى الأحد القادم.