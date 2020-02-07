وقفة احتجاجية في عمان تنديداً بـ (صفقة القرن)

عمان-سانا

احتشد عشرات الأردنيين أمام السفارة الأمريكية في عمان اليوم تنديداً ورفضاً لما تسمى “صفقة القرن” التي طرحها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مؤخراً.

وعبر المشاركون في الوقفة الاحتجاجية التي دعا إليها التحالف الأردني لمجابهة “صفقة القرن” عن رفضهم لها مطالبين المجتمع الدولي باتخاذ الموقف ذاته ولا سيما أنها تنتهك حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة.

ومنذ إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في انحياز سافر لكيان الاحتلال وانتهاك لقرارات الشرعية الدولية أواخر الشهر الماضي بنود ما تسمى صفقة القرن تشهد مدن وبلدات الضفة الغربية وقطاع غزة المحاصر ودول عربية مظاهرات شعبية حاشدة رفضاً للصفقة المشؤومة وتأكيداً على مواصلة النضال حتى إسقاطها وكل المؤامرات الرامية إلى النيل من حقوق الشعب الفلسطيني.