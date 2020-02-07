نتنياهو يسخر من زعم حليفه أردوغان العداء لـ”إسرائيل”

القدس المحتلة-سانا

سخر رئيس وزراء كيان الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو من استمرار حليفه رئيس النظام التركي رجب طيب أردوغان الزعم بعدائه لـ “إسرائيل” ودفاعه عن حقوق الفلسطينيين، مذكراً إياه بالعلاقات التجارية التي تتنامى بين تركيا و”إسرائيل” في عهده.

ونقلت صحيفة جيروزاليم بوست الإسرائيلية عن نتنياهو قوله ساخراً من حليفه “الخفي”: “كان في السابق يسميني هتلر كل ثلاث ساعات والآن يفعل ذلك كل ست ساعات غير أن التجارة بيننا تتنامى لحسن الحظ ويبدو أنني آخر إسرائيلي لا يسافر إلى تركيا”.

نفاق أردوغان لم يعد خافياً على أحد فالعلاقات العميقة بين النظام التركي وكيان الاحتلال الاسرائيلي مفضوحة للعلن ولاسيما تآمرهما وعدوانهما على سورية ودعمهما للتنظيمات الإرهابية التي تتلقى الضربات والهزائم على يد الجيش العربي السوري.

وتجلى هذا التآمر فجر أمس من خلال العدوان الجوي الإسرائيلي على الأراضي السورية المتزامن مع دخول رتل عسكري تركي يضم عدداً من الآليات والمدرعات من منطقة أوغلينار باتجاه الداخل السوري في ريف إدلب بهدف حماية الإرهابيين وعلى رأسهم “جبهة النصرة” والمنهزمين أمام تقدم الجيش العربي السوري.