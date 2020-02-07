SCS-NET
الشريط الأخباري

مراسل سانا: وحدات من الجيش تحرر قرية برنة وتلاحق فلول الإرهابيين باتجاه بلدة العيس بريف حلب الجنوبي

2020-02-07

انظر ايضاً

طلاب التعليم المهني والتقني يسهمون بتأمين احتياجات مدارسهم ومعاهدهم

تصوير ضياء الدين السعيد  

Powered by sana | Designed by team to develop the softwarethemetf
© Copyright 2020, All Rights Reserved