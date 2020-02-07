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النواعير يتغلب على الكرامة ويواصل صدارته لدوري الشباب بكرة القدم

2020-02-07

حماة-سانا

فاز النواعير على الكرامة بهدفين مقابل هدف في مباراتهما التي جرت على أرض الملعب الصناعي بحماة في افتتاح مباريات الجولة الثانية من إياب الدوري الممتاز بكرة القدم لفئة الشباب.

وسجل هدفي النواعير قتيبة دباغ وسعد الله قطرميز بينما سجل للكرامة لاعبه مهند فاضل.

وبهذه النتيجة واصل النواعير صدارته للترتيب برصيد 30 نقطة بينما بقي الكرامة في المركز الخامس مؤقتاً برصيد 22 نقطة.

وتستكمل مباريات الجولة الثانية يوم غد السبت بإجراء ست مباريات حيث يلتقي المحافظة مع الوحدة والجيش مع الحرية والاتحاد مع الشرطة والوثبة مع الطليعة وجبلة مع حطين وتشرين مع المجد.

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