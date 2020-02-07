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عــاجــل مراسل سانا: وحدات من الجيش تحرر قرية برنة وتلاحق فلول الإرهابيين باتجاه بلدة العيس بريف حلب الجنوبي

مراسل سانا: وحدات الجيش العربي السوري تحرر قرية زيتان بريف حلب الجنوبي وتتابع عملياتها ضد التنظيمات الإرهابية على مشارف الطريق الدولي حلب حماة

2020-02-07

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مراسل سانا: وحدات من الجيش تحرر قرية برنة وتلاحق فلول الإرهابيين باتجاه بلدة العيس بريف حلب الجنوبي

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