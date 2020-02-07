مراسل سانا: وحدات الجيش العربي السوري تحرر قرية زيتان بريف حلب الجنوبي وتتابع عملياتها ضد التنظيمات الإرهابية على مشارف الطريق الدولي حلب حماة

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S A N A الوكالة العربية السورية للأنباء
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سورية والعالم
لافروف: عمليات مكافحة الإرهاب في إدلب تتم بشكل قانوني
2020-02-07
الدفاع الروسية: الطائرات الإسرائيلية استغلت طائرة مدنية للاحتماء من منظومة الدفاع الجوي السورية أثناء تنفيذ اعتداءاتها بريف دمشق
2020-02-07
أحزاب لبنانية وفصائل فلسطينية يجددون تضامنهم مع سورية
2020-02-06
شخصيات وفعاليات لبنانية ومصرية تدين العدوان الإسرائيلي التركي المتزامن على الأراضي السورية
2020-02-06
فيالا: واشنطن تدعم الإرهابيين في سورية
2020-02-06
الكرملين: هجمات الإرهابيين ضد الجيش السوري تنطلق من مناطق توجد فيها قوات تركية
2020-02-06
سفير الصين بدمشق: السيطرة على كورونا أولوية للصين والتواصل قائم لضمان سلامة السوريين المقيمين فيها-فيديو
2020-02-05
محليات
أجواء ثلجية وشديدة البرودة خلال الأيام الثلاثة القادمة
2020-02-07
انخفاض ملموس على درجات الحرارة.. هطلات مطرية غزيرة متوقعة وثلوج على المرتفعات
2020-02-07
إغلاق جميع موانئ الصيد والنزهة نتيجة الأحوال الجوية السائدة
2020-02-06
السورية للاتصالات: البدء بتنفيذ العقد مع شركة إيرانية لتوريد وتشغيل أنظمة قدرة كهربائية في المراكز الهاتفية
2020-02-06
تعبيد وتزفيت الشوارع وتأهيل خطوط التوتر المتوسط أبرز المطالب الخدمية لأهالي السفيرة بريف حلب
2020-02-06
محافظة دمشق: توسيع الشارع الممتد من قسم الشرطة باتجاه ساحة كفرسوسة
2020-02-06
صباغ لوفد إيراني: العلاقات السورية الإيرانية أكثر قوة وصلابة من أي وقت مضى
2020-02-06
رياضة
فرق تشرين والوحدة والطليعة تتأهل إلى الدور الـ 16 من مسابقة كأس الجمهورية لكرة القدم
2020-02-07
فوز الكفر على العربي في دوري كرة السلة لفئة الناشئات لمجموعة السويداء
2020-02-07
خسارة ثالثة لفريق سيدات تلدرة لكرة الطائرة في بطولة الأندية العربية
2020-02-07
برشلونة يسقط أمام بلباو في كأس إسبانيا لكرة القدم
2020-02-06
ريال سوسيداد يتغلب على ريال مدريد برباعية في كأس إسبانيا
2020-02-06
تأهل الساحل ومورك إلى دور الـ 16 لكأس الجمهورية بكرة القدم
2020-02-06
مرسيليا يحكم قبضته على المركز الثاني في الدوري الفرنسي
2020-02-06
اقتصاد
ارتفاع أسعار النفط
2020-02-07
المهندس خميس لوفد إيراني: العلاقات الاقتصادية السورية الإيرانية تسير نحو المزيد من التطور
2020-02-06
التجارة الداخلية تحدد أسعار المواد والسلع الأساسية
2020-02-06
تعويض 278 مزارعا متضررا في حمص وريف دمشق والحسكة
2020-02-06
المركزي يحدد السعر التفضيلي للحوالات الواردة من الخارج بـ 700 ليرة سورية للدولار الواحد
2020-02-06
ارتفاع أسعار النفط
2020-02-06
انخفاض أسعار الذهب
2020-02-06
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الشريط الأخباري
لافروف: عمليات مكافحة الإرهاب في إدلب تتم بشكل قانوني
الدفاع الروسية: الطائرات الإسرائيلية استغلت طائرة مدنية للاحتماء من منظومة الدفاع الجوي السورية أثناء تنفيذ اعتداءاتها بريف دمشق
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مراسل سانا: وحدات من الجيش تحرر قرية برنة وتلاحق فلول الإرهابيين باتجاه بلدة العيس بريف حلب الجنوبي
مراسل سانا: وحدات الجيش العربي السوري تحرر قرية زيتان بريف حلب الجنوبي وتتابع عملياتها ضد التنظيمات الإرهابية على مشارف الطريق الدولي حلب حماة
2020-02-07
2020-02-07
ruaa
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مراسل سانا: وحدات الجيش العربي السوري تحرر قرية زيتان بريف حلب الجنوبي وتتابع عملياتها ضد التنظيمات الإرهابية على مشارف الطريق الدولي حلب حماة
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