مصرع أربعة أشخاص جراء عاصفة قوية اجتاحت جنوب شرق الولايات المتحدة

واشنطن-سانا

أعلنت السلطات الأميركية مصرع أربعة أشخاص على الأقل وإصابة عدد آخر جراء عاصفة شتوية قوية تجتاح جنوب شرق الولايات المتحدة منذ مساء الأربعاء الماضي وتسببت بانقطاع التيار الكهربائي عن نحو 150 ألف منزل وشركة.

ونقلت وكالة اسوشيتد برس عن السلطات قولها إن شخصاً لقي مصرعه في مقاطعة غاستون بولاية نورث كارولينا جراء سقوط سيارته من ارتفاع 25 قدماً جراء الأحوال الجوية بينما لقي شخص آخر مصرعه في ولاية ساوث كارولينا وأصيب اثنان آخران في حادث مروي آخر.

وفي ولاية تينيسي لقي رجل مصرعه وأصيب أربعة آخرون بجروح عندما سقطت شجرة على سيارة تقل موظفين في مدينة سيفيرفيل كما لقي شخص مصرعه وجرح آخر عندما دمرت الرياح منازل بالقرب من بلدة ديموبوليس بولاية ألاباما.

وأضافت السلطات إن العاصفة دمرت أمس منازل متنقلة في ميسيسيبي وألاباما وتسببت في انهيارات طينية في تينيسي وكنتاكي بينما توقف الدوام المدرسي في عدد من الولايات.

بدوره أعلن حاكم ولاية فيرجينيا رالف نورثهام حالة الطوارئ مساء أمس بسبب الأمطار الغزيرة والفيضانات مشيراً إلى نزوح أكثر من 500 شخص في جنوب غرب فيرجينيا بسبب الفيضانات.