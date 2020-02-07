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إصابة 3يمنيات إثر استهداف مرتزقة العدوان السعودي مناطق في الحديدة

2020-02-07

صنعاء-سانا

أصيبت ثلاث نساء يمنيات اليوم بجروح إثر استهداف مرتزقة العدوان السعودي مناطق في مديرية الحالي بالحديدة في خرق جديد لاتفاق وقف إطلاق النار في المحافظة.

وذكر موقع المسيرة نت أن ثلاث نساء أصبن بجروح متفاوتة إثر استهداف مرتزقة العدوان مدرسة 7 يوليو ومنازل المواطنين المجاورة لها في مديرية الحالي بقذائف المدفعية والأسلحة الرشاشة مشيراً إلى وقوع أضرار مادية كبيرة في ممتلكات اليمنيين.

وكانت الأطراف اليمنية توصلت خلال محادثاتها بالسويد في الـ 13 من كانون الأول من العام 2018 إلى اتفاق وقف إطلاق النار في محافظة الحديدة وتفاهمات بشأن مدينة تعز إلا أن تحالف العدوان السعودي ومرتزقته يواصلون خروقاتهم وانتهاكاتهم لهذا الاتفاق.

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