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فوز الكفر على العربي في دوري كرة السلة لفئة الناشئات لمجموعة السويداء

2020-02-07

السويداء-سانا

فاز فريق الكفر على العربي بـ 70 نقطة مقابل 55 في المباراة التي جمعتهما اليوم على أرض صالة الباسل بمدينة المزرعة الرياضية في ختام منافسات إياب دوري كرة السلة لفئة الناشئات لمجموعة السويداء.

وتفوق فريق الكفر بالأرباع الأول 19/9 نقاط والثاني 21/12 نقطة والثالث 17/15 نقطة بينما تقدم العربي بالربع الرابع 19/13 نقطة.

وبهذه النتيجة ورغم خسارته تصدر العربي ترتيب الفرق لكونه تغلب ذهاباً بفارق 16 نقطة 59-43 نقطة بينما جاء عرمان ثالثاً.

وتنافست في مجموعة السويداء لدوري كرة السلة لفئة الناشئات فرق العربي والكفر وعرمان من مرحلتين ذهاباً وإياباً.

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