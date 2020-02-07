حملة نظافة تطوعية وتشجير في قرى بلدية الشبطلية بريف اللاذقية

اللاذقية-سانا

على مدى أربعة أيام متواصلة تنقلت فعاليات حملة النظافة التطوعية التي أطلقها مجلس بلدية الشبطلية في اللاذقية بالتعاون مع الأهالي والفعاليات المختلفة فيها من طلاب ومعلمين ومخاتير وعمال بلدية لتشمل 4 قرى كرست لدى الأهالي أهمية التعاون والعمل المشترك والتطوعي للحفاظ على البيئة والنظافة.

رئيس مجلس البلدية زهر الدين زريق أوضح لـ سانا أن المجلس نظم خطة عمل تطوعي تستهدف في كل يوم قرية بمشاركة واسعة من الفعاليات والأهالي وبدأت من قرية خربة الجوزية وشملت تنظيف الشارع العام الرئيسي وساحة المدرسة وما حولها والطريق المؤدي إليها لتنتقل بعدها إلى قرية الدروقيات التي تم فيها تعزيل وتعشيب وتنظيف جوانب الطرق ثم قرية الجوزية وتضمنت تنظيف الشوارع وإعادة تعزيل الفوهات المطرية وحملة تشجير غراس صنوبر مثمر أمام المدرسة لتختتم أمس بحملة تنظيف وتشجير في بلدية الشبطلية.

الحملة التطوعية التي أطلقتها البلدية تأتي بحسب زريق استكمالاً لمبادرات أخرى إذ سبقها في تشرين الثاني الماضي إطلاق مبادرة تتضمن تخصيص جائزة لأفضل محيط منزل من حيث النظافة في بلدية الشبطلية كنوع من التشجيع على الاهتمام بنظافة شوارع البلدية وتعزيز المبادرة لتصبح سلوكاً يومياً إيجابياً بالتعاون مع الفعاليات التجارية في البلدية.

وأكد عدد من الأهالي المشاركين في الحملة أنها تشكل تكريساً لثقافة التعاون والشراكة بين الإدارة المحلية والمجتمع الأهلي كما أنها تسهم بغرس ثقافة الاهتمام بالنظافة لدى جيل الشباب.

بسام الإبراهيم