ماكرون يؤكد على دور روسيا في حفظ أمن أوروبا

باريس-سانا

أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ضرورة الدخول في حوار بناء مع روسيا بشأن قضايا الأمن الجماعي.

ونقلت وكالة فرانس برس عن ماكرون قوله في كلمة له: “أتوقع أن تكون روسيا لاعباً بناء في بناء أمننا الجماعي وهدفي الرئيس فيما يتعلق بنهجي تجاهها هو تحسين ظروف الأمن الجماعي والاستقرار في أوروبا”.

وشدد ماكرون على ضرورة تنشيط الحوار بين الاتحاد الأوروبي وروسيا ولا سيما مع تنامي كم التحديات الأمنية التي يجب مناقشتها بين الطرفين مشيراً إلى أن روسيا يجب أن تكون “لاعباً أساسيا في الأمن الأوروبي”.

ودعا الرئيس الفرنسي الأوروبيين إلى “عدم الاكتفاء بدور المتفرجين” في مواجهة السباق إلى التسلح واقتراح برنامج زمني دولي للتحكم بهذا السباق للأسلحة التقليدية وحتى النووية “الذي يمكن أن تصبح أوروبا مسرحاً له”.

وكان وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو أعلن في الثاني من آب العام الماضي انسحاب بلاده رسمياً من معاهدة الصواريخ قصيرة ومتوسطة المدى الموقعة مع روسيا كما تعمل بلاده منذ فترة طويلة على نشر أسلحتها وأجزاء من الدرع الصاروخية الأمريكية على أراضي عدد من الدول الأوروبية.

تابعوا آخر الأخبار عبر تطبيق تيلغرام على الهواتف الذكية عبر الرابط:

https://telegram.me/SyrianArabNewsAgency

تابعوا صفحتنا على موقع (VK) للتواصل الاجتماعي على الرابط:

http://vk.com/syrianarabnewsagency