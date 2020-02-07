العدو الإسرائيلي يجدد خرق الأجواء والمياه اللبنانية

بيروت-سانا

جدد طيران العدو الإسرائيلي وزوارقه الحربية خرق الأجواء والمياه الإقليمية اللبنانية.

وجاء في بيان لمديرية التوجيه في قيادة الجيش اللبناني اليوم أن “طائرتين حربيتين اسرائيليتين خرقتا الأجواء اللبنانية ونفذتا طيراناً دائرياً فوق مناطق الشوف والبقاع الغربي والجنوب ومن فوق البحر غرب بلدة الدامور وصولاً حتى غرب مدينة بيروت ثم غادرتا الأجواء اللبنانية باتجاه الأراضي الفلسطينية المحتلة”.

وأشار البيان إلى خرق زورق حربي اسرائيلي المياه الإقليمية اللبنانية لافتاً إلى أنه تجري متابعة موضوع الخرق بالتنسيق مع قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان “يونيفيل”.

وكان الجيش اللبناني أعلن أمس عن خرق تسع طائرات حربية اسرائيلية معادية الأجواء اللبنانية.

ويواصل العدو الإسرائيلي انتهاكاته لأجواء لبنان وأراضيه ومياهه الإقليمية ضارباً عرض الحائط بكل الأعراف والقوانين الدولية.

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