فيلم سبع وسبعون فاصلة.. رؤية سينمائية سورية لرواية الكاتب غيوم ميسو

دمشق-سانا

يقدم الفيلم الروائي القصير سبع وسبعون فاصلة رؤية سينمائية سورية لرواية الكاتب الفرنسي غيوم ميسو الشهيرة “فتاة من ورق” مستعينا في ذلك بالحبكة الرئيسية في الرواية القائمة على مزج الخيال بالواقع.

الفيلم الذي دارت عمليات تصويره هو من إنتاج المؤسسة العامة للسينما ومن إخراج مالك محمد الذي عرفناه ممثلا في العديد من الأعمال وانطلق مؤخرا لعالم الإخراج بعد دراسته دبلوم العلوم السينمائية أما سيناريو الفيلم فهو لربا أحمد.

ويتناول الفيلم علاقة أديب مع الشخصيات التي يكتبها حيث تظهر من الورق شخصية فتاة لتعترض على سير أحداث حياتها لأنها غير مقتنعة بها وتطالبه بتغييرها ثم نجد أن هذه الشخصية تعايشت مع الأديب في منزله مع مجموعة شخصيات أخرى ما يجعله خائفاً من ظهورها كونها تستطيع اقتحام خلواته وخصوصيته بشكل دائم حتى يوافق في نهاية المطاف ويعدل ما كتبه عن تلك الشخصية.

يذكر أن الفيلم من بطولة.. ثراء دبسي ومأمون الخطيب ورنا جمول وعهد ديب-مدير الإنتاج وائل جبارة -مدير التصوير والإضاءة نائل تركماني.

يشار إلى أن هذا الفيلم هو الاحترافي الأول لمالك محمد كمخرج بعد حصوله على منحة إنجاز فيلم روائي قصير احترافي من مؤسسة السينما لإحرازه المركز الأول في دبلوم العلوم السينمائية وسبقه فيلم من إخراجه ضمن مشروع سينما دعم الشباب بعنوان ليل الغريب.