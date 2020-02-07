إيران: الضغوط الأمريكية تمنع الاتحاد الأوروبي من الحفاظ على الاتفاق النووي

طهران-سانا

أكد مدير مكتب الرئيس الإيراني محمود واعظي أن الضغوطات الأمريكية تمنع الاتحاد الأوروبي من اتخاذ “موقف إيجابي” بشأن الحفاظ على الاتفاق النووي.

ونقلت وكالة ارنا عن واعظي قوله في تصريح “الاتحاد الأوروبي عازم على استمرار العلاقات السياسية مع إيران والحفاظ على الاتفاق النووي” لافتا إلى أن موقف الأوروبيين حاليا يقع تحت الضغط الأمريكي.

وأضاف واعظي: موقف الأوروبيين تجاه خطوات إيران لإزالة بعض القيود أمام تخصيب اليورانيوم أصبح اليوم أكثر توازنا بعدما طرحوا سابقا بعض التهديدات كآلية فض النزاع النووي.

وردا على إعلان الولايات المتحدة انسحابها الأحادي من الاتفاق النووي في أيار من العام 2018 وإعادتها العمل بالعقوبات على إيران أعلنت طهران تخفيض التزاماتها تدريجيا واتخذت في الخامس من الشهر الماضي الخطوة الخامسة التي تخلت بموجبها عن جميع القيود على أنشطتها النووية بموجب الاتفاق.