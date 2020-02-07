قوات الاحتلال تقتحم الأقصى وتعتقل فلسطينية

القدس المحتلة-سانا

اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم المسجد الأقصى المبارك واعتقلت فلسطينية.

وذكرت وكالة معا أن قوات الاحتلال اقتحمت الأقصى واحتجزت هويات المصلين الفلسطينيين واعتدت على العشرات منهم خلال وجودهم في الطريق المؤدية إلى باب حطة واعتقلت سيدة فلسطينية.

وكثفت قوات الاحتلال حواجزها في البلدة القديمة بالقدس المحتلة لتقييد وصول المصلين إلى المسجد ومنعت الفلسطينيين من الأراضي المحتلة عام 1948 من دخوله.

وللجمعة الرابعة على التوالي تقتحم قوات الاحتلال المسجد الأقصى عند صلاة الفجر بقصد إفشال حملة “الفجر العظيم” التي دعا اليها الفلسطينيون لأداء صلاة الفجر من كل جمعة في الأقصى لمواجهة انتهاكات قوات الاحتلال ومستوطنيه المتواصلة واقتحاماتهم اليومية واعتداءاتهم على المصلين الفلسطينيين وإبعادهم عنه في محاولة لفرض أمر واقع بخصوص تهويد الحرم القدسي والسيطرة عليه.