انخفاض ملموس على درجات الحرارة.. هطلات مطرية غزيرة متوقعة وثلوج على المرتفعات

دمشق-سانا

يطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة لتصبح أدنى من معدلاتها بنحو 2 إلى 4 درجات مئوية مع تأثر البلاد بامتداد منخفض جوي في طبقات الجو كافة مرفق بكتلة هوائية شديدة البرودة.

وتوقعت المديرية العامة للأرصاد الجوية في نشرتها صباح اليوم أن يكون الجو غائماً ماطراً على فترات فوق أغلب المناطق ويكون الهطل غزيراً ومترافقاً مع الرعد والبرد أحياناً خاصة على المناطق الغربية والشمالية وثلجياً فوق المرتفعات التي تزيد على 1200 متر ويتدنى مستوى الهطل الثلجي ليلاً ليصل حتى 1000 متر.

وتكون الرياح جنوبية غربية معتدلة مع هبات شديدة تصل سرعتها إلى 80 كيلومتراً بالساعة والبحر عال ارتفاع الموج.

غداً تستمر الفعالية الجوية خلال ساعات النهار ويتدنى مستوى الهطل الثلجي حتى 900 متر وفي ساعات المساء تضعف احتمالية الهطولات مع أجواء شديدة البرودة وتطال الهطلات الثلجية بعض المناطق الداخلية بغزارة ضعيفة نسبياً وتوالي درجات الحرارة انخفاضها لتصبح أدنى من معدلاتها بنحو 4 إلى 7 درجات مئوية.

وتكون الرياح غداً غربية إلى جنوبية غربية معتدلة إلى نشطة في معظم المناطق ونشطة إلى شديدة في المنطقة الوسطى والجنوبية مع هبات عاصفة تصل حتى 90 كيلومتراً بالساعة في معظم المناطق وتصل حتى 100 كيلومتر بالساعة في أجزاء من المنطقة الجنوبية والمرتفعات الساحلية ويكون البحر عالياً ارتفاع الموج.

درجات الحرارة المتوقعة لأيام: