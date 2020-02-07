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روسيا ترسل 34 قمراً صناعياً بريطانياً إلى مداراتها التشغيلية بنجاح

2020-02-07

موسكو-سانا

أعلنت وكالة الفضاء الروسية “روس كوسموس” اليوم إرسال 34 قمراً صناعياً بريطانياً إلى مداراتها التشغيلية بنجاح.

وجاء في بيان صدر عن الخدمة الصحفية لروس كوسموس وفق ما نقلت وكالة سبوتنيك “تم استلام تأكيد للفصل الناجح لجميع الأقمار الصناعية الـ 34 للشركة البريطانية للاتصالات “ون ويب” عن وحدة التسريع “فريغات” وتم وضعها في المدارات المطلوبة” مشيراً إلى أنه تم إرسال الأقمار المذكورة في غضون 3.5 ساعات وعلى تسع مراحل.

وأوضح البيان أنه تم إطلاق الصاروخ الفضائي “سويوز2.1 بي” مع وحدة التسريع “فريغات إم” و34 قمراً صناعياً بريطانياً من المطار الفضائي بايكونور الروسي في كازاخستان الليلة الماضية.

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