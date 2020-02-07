7 شباط 1992 – التوقيع على معاهدة الاتحاد الأوروبي المعروفة باسم ماسترخت

دمشق-سانا
1830 – مجلس الوزراء الفرنسي يقر في جلسة خاصة احتلال الجزائر.
1882 – صدور الدستور المصري.
1900 – تأسيس حزب العمال البريطاني.
1924 – الحكومة الإيطالية تقرر إقامة علاقات دبلوماسية مع الاتحاد السوفييتي.
1939 – افتتاح مؤتمر المائدة المستديرة بين مندوبي مصر والعراق والأردن والسعودية واليمن ومندوبين بريطانيين في قصر سان جيمس في لندن.
1959 – الرئيس الكوبي فيدل كاسترو يعلن دستور كوبا الجديد.
1965 – الملاكم الأمريكي كاسيوس كلاي يعلن إسلامه ويغير اسمه إلى محمد علي كلاي.
1979 – كوكب بلوتو يتحرك ليدخل مدار نيبتون لأول مرة منذ تاريخ اكتشافه.
1986 – زعيمة المعارضة الفلبينية كورازون أكينو تفوز بالانتخابات الرئاسية على منافسها الرئيس فرديناند ماركوس.
1992 – التوقيع على معاهدة الاتحاد الأوروبي المعروفة باسم ماسترخت.
2015 – لوحة “متى تتزوجين” تباع بمبلغ 300 مليون دولار أمريكي وبذلك تصبح أغلى لوحة بيعت في التاريخ.
من مواليد هذا اليوم
1693 – الإمبراطورة آنا إيفانوفنا إمبراطورة روسيا الثامنة .
1842 – ألكسندر ريبو رئيس وزراء فرنسا.
1885 – سنكلير لويس.. أديب أمريكي حاصل على جائزة نوبل في الأدب عام 1930.
من وفيات هذا اليوم
1837 – الملك غوستاف الرابع أدولف ملك السويد.
1960 – إيغور فاسيليفتش خرشاتوف.. عالم فيزياء روسي.
أعياد ومناسبات
اليوم العالمي للرجال في مالطة.