7 شباط 1992 – التوقيع على معاهدة الاتحاد الأوروبي المعروفة باسم ماسترخت

دمشق-سانا

1830 – مجلس الوزراء الفرنسي يقر في جلسة خاصة احتلال الجزائر.

1882 – صدور الدستور المصري.

1900 – تأسيس حزب العمال البريطاني.

1924 – الحكومة الإيطالية تقرر إقامة علاقات دبلوماسية مع الاتحاد السوفييتي.

1939 – افتتاح مؤتمر المائدة المستديرة بين مندوبي مصر والعراق والأردن والسعودية واليمن ومندوبين بريطانيين في قصر سان جيمس في لندن.

1959 – الرئيس الكوبي فيدل كاسترو يعلن دستور كوبا الجديد.

1965 – الملاكم الأمريكي كاسيوس كلاي يعلن إسلامه ويغير اسمه إلى محمد علي كلاي.

1979 – كوكب بلوتو يتحرك ليدخل مدار نيبتون لأول مرة منذ تاريخ اكتشافه.

1986 – زعيمة المعارضة الفلبينية كورازون أكينو تفوز بالانتخابات الرئاسية على منافسها الرئيس فرديناند ماركوس.

1992 – التوقيع على معاهدة الاتحاد الأوروبي المعروفة باسم ماسترخت.

2015 – لوحة “متى تتزوجين” تباع بمبلغ 300 مليون دولار أمريكي وبذلك تصبح أغلى لوحة بيعت في التاريخ.

من مواليد هذا اليوم

1693 – الإمبراطورة آنا إيفانوفنا إمبراطورة روسيا الثامنة .

1842 – ألكسندر ريبو رئيس وزراء فرنسا.

1885 – سنكلير لويس.. أديب أمريكي حاصل على جائزة نوبل في الأدب عام 1930.

من وفيات هذا اليوم

1837 – الملك غوستاف الرابع أدولف ملك السويد.

1960 – إيغور فاسيليفتش خرشاتوف.. عالم فيزياء روسي.

أعياد ومناسبات

اليوم العالمي للرجال في مالطة.