روسيا تنشئ منظومة لحماية أقمارها العسكرية من المؤثرات الخارجية

موسكو-سانا

أعلن أليكسي كريفوروتشكو نائب وزير الدفاع الروسي أن روسيا تخطط ضمن إطار برنامج التسلح لغاية عام 2027 لإنشاء منظومة لحماية مجموعة أقمارها العسكرية في الفضاء من المؤثرات الخارجية.

ونقلت وكالة نوفوستي عن كريفوروتشكو قوله في مقابلة مع مجلة راديو الكتريك تكنولوجي: “يتضمن برنامج التسلح الحكومي لغاية عام 2027 خططا لتحسين وتحديث مجموعة الأقمار الصناعية للقوات الفضائية وإنشاء منظومة لحمايتها من مختلف المؤثرات”.

يذكر أنه في آب العام الماضي أعلنت وزارة الدفاع الروسية عن إطلاق قمرين صناعيين هما “كوسموس 2535″ و”كوسموس 2536” بواسطة صاروخ النقل “سويوز 2 1في” من مطار بليسيتسك الفضائي.

ووفقا لما أعلنته وزارة الدفاع الروسية تكمن مهمة “كوسموس 2535 وكوسموس 2536” في دراسة تأثير عوامل فضائية وطبيعية في عمل مجموعة الأقمار العسكرية الروسية المنتشرة في الفضاء وابتكار تكنولوجيات لحمايتها وصيانتها.