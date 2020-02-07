روسيا تبدأ الإنتاج المتسلسل لدبابة تي 90 إم

موسكو-سانا

أعلن ناطق باسم شركة “أورال فاغون زافود” الروسية أن شركته تنفذ اتفاقية توريد أول دفعة من دبابات /تي 90 إم/ بروريف وقعتها مع وزارة الدفاع.

ونقل موقع روسيا اليوم عن الناطق قوله إن الإنتاج المتسلسل الصناعي للدبابات يجري على قدم وساق مشيرا إلى الميزات التي يتصف بها النموذج المطور الجديد لدبابة /تي 90/ وهي برج مدرع اقتبس من دبابة /أرماتا تي 14/ الروسية الواعدة ونظام التحكم الأوتوماتيكي في النيران ورشاش عيار 7ر12 ملم المتحكم فيه عن بعد.

وأضاف كما تم تزويد دبابة بروريف كذلك بأجهزة ريليكت للحماية الدينامية التي تمنع الصواريخ المضادة للدبابات من إصابتها والشبكات التي تحمي الدبابة من القذائف الجوفاء.

وأشار إلى أن اقتباس دبابة بروريف للتكنولوجيات المطبقة في دبابة أرماتا تسمح لها باستخدام طيف واسع من الذخائر.

واستخدمت في دبابة تي 90 إم المطورة كذلك أجهزة الاتصال والقيادة الرقمية ما زاد من قدرتها على التعاون مع أرماتا في ميدان القتال.