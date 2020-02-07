برشلونة يسقط أمام بلباو في كأس إسبانيا لكرة القدم

مدريد-سانا

خرج فريق برشلونة من الدور ربع النهائي لمسابقة كأس إسبانيا بكرة القدم على يد مضيفه أتلتيك بلباو إثر هزيمته أمامه بهدف دون مقابل في اللقاء الذي جمعهما اليوم.

ويدين فريق بلباو بالفضل في انتصاره للاعبه إينياكي ويليامس الذي أحرز هدف الفوز الوحيد له عندما كان اللقاء يلفظ أنفاسه الأخيرة على ملعب سان ماميس.

وانتزع اتليتك بلباو بطاقة التأهل الأخيرة إلى جانب ميرانديس وغرناطة وريال سوسيداد.

وودع برشلونة المسابقة بعد أقل من ساعتين تقريبا من خروج منافسه التقليدي ريال مدريد منها أيضا على يد ريال سوسييداد إثر هزيمته المدوية أمامه وبأربعة أهداف مقابل ثلاثة في عقر داره على ملعب سانتياغو بيرنابيو في العاصمة مدريد.