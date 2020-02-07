نائب رئيس البرلمان العراقي يجدد مطالبة واشنطن بسحب قواتها

بغداد-سانا

جدد نائب رئيس البرلمان العراقي حسن كريم الكعبي اليوم مطالبة الولايات المتحدة الأمريكية بسحب قواتها من الأراضي العراقية مؤكدا رفض بلاده تدخل واشنطن بشؤونه الداخلية.

ونقل موقع السومرية نيوز عن الكعبي قوله في بيان اليوم “سبق أن ابلغناكم بألا تتدخلوا بالشأن العراقي فالشعب يدرك جيدا حجم مؤامراتكم ومخططاتكم وبإنكم لا تريدون به خيرا”.

وأضاف الكعبي “دعوا الشأن العراقي للعراقيين وباشروا باستكمال الترتيبات الكاملة لإجلاء قواتكم من البلاد بأسرع وقت”.

من ناحية ثانية وصف عضو لجنة الأمن والدفاع البرلمانية النائب بدر الزيادي قرار إخراج القوات الأجنبية من العراق بأنه “قرار الشعب” مبينا أن الحكومة المقبلة ستطبق هذا القرار.

وقال الزيادي في بيان إن “أمريكا تفكر بأن تجعل من قاعدة عين الأسد قاعدة أبدية لقواتها من خلال حديثها عن نصب بطاريات صواريخ باتريوت فيها لكن هذا الأمر لن يحصل ولن نسمح به” مضيفا أن “من بين أهم الأمور التي تم الاتفاق عليها مع رئيس الوزراء المكلف هو إرسال كتاب رسمي من الحكومة إلى القوات الأمريكية يطالبها فيه بإخراج قواتها من الأراضي العراقية”.

وتابع “في حال إصرار القوات الأمريكية على البقاء في بعض القواعد فان البرلمان وفي فصله التشريعي الجديد سيكون له وقفة وإصدار قرارات أخرى تمنع بقاء أي قوات أجنبية على الأراضي العراقية”.

وكان البرلمان العراقي أصدر قرارا مطلع الشهر الماضي في جلسة إستثنائية يلزم الحكومة بالعمل على إخراج القوات الأجنبية من البلاد بعد الجريمة الأمريكية باغتيال اللواء قاسم سليماني قائد فيلق القدس الإيراني وأبو مهدي المهندس نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي العراقية قرب مطار بغداد الدولي.