أحزاب لبنانية وفصائل فلسطينية يجددون تضامنهم مع سورية

بيروت-سانا

جددت القوى والأحزاب والشخصيات الوطنية والقومية وممثلو الفصائل الفلسطينية في لبنان التأكيد على موقفها الداعم لسورية في مواجهتها للتنظيمات الإرهابية.

وشددت القوى والأحزاب خلال لقاء اليوم بمقر السفارة السورية في لبنان على رفض المخطط الأمريكي المسمى “صفقة القرن” الرامي إلى تصفية القضية الفلسطينية.

ونوه سفير سورية في لبنان علي عبدالكريم بهذه المبادرة تجاه سورية التي تواجه الإرهاب الذي يتهدد الجميع مشيراً إلى اقتران مواجهة “صفقة القرن” ودعم سورية للنهوض بكل قضايا الأمة وفي مواجهة الإرهابين الصهيوني والتكفيري اللذين كلاهما وجه للآخر.

وبين السفير عبدالكريم أن سورية بقيت على الدوام ترى في القضية الفلسطينية محوراً لنضالها وصمودها وبنائها الوطني مشيرا إلى أن سورية تستكمل حلقات انتصارها على الإرهاب في إدلب وأرياف حلب وتواجه كل أعدائها بثبات وقدرة.

بدوره أكد نائب رئيس المجلس السياسي في حزب الله الوزير السابق محمود قماطي أن محور المقاومة يحقق الانتصارات في سورية واليمن والعراق ولبنان وأن قيادة هذا المحور ثابتة وصلبة وواعية وهي تعلم ماذا تفعل على طريق تحقيق أهدافها.

من جانبه أشار رئيس الحزب السوري القومي الاجتماعي في لبنان فارس سعد إلى أن سبب الحرب الإرهابية الكونية على سورية هو وقوفها سدا منيعاً في مواجهة مخطط تصفية المسألة الفلسطينية.

من جهته أكد ممثل منظمة التحرير الفلسطينية فتحي أبو العردات رفض “صفقة القرن” بكل تفاصيلها لافتاً إلى أن الجولان المحتل سيبقى عربيا سورياً وأن القدس ستبقى عربية فلسطينية وعاصمة أبدية لفلسطين.

ونوهت بقية الكلمات التي ألقيت بصمود سورية وانتصارها على الإرهاب مؤكدة وحدة وثبات محور المقاومة ورفض “صفقة القرن” المشؤومة.