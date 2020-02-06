مشاريع جديدة ضمن خطة المؤسسة العامة للسينما في 2020

الخميس / 6 / 02 / 2020
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S A N A الوكالة العربية السورية للأنباء
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سورية والعالم
أحزاب لبنانية وفصائل فلسطينية يجددون تضامنهم مع سورية
2020-02-06
اللجنة المصرية للتضامن مع سورية تدين العدوانين التركي والإسرائيلي
2020-02-06
فيالا: واشنطن تدعم الإرهابيين في سورية
2020-02-06
الكرملين: هجمات الإرهابيين ضد الجيش السوري تنطلق من مناطق توجد فيها قوات تركية
2020-02-06
سفير الصين بدمشق: السيطرة على كورونا أولوية للصين والتواصل قائم لضمان سلامة السوريين المقيمين فيها-فيديو
2020-02-05
المطران عطا الله حنا: ضرورة الوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني
2020-02-04
السفير حداد: واشنطن تشن حرباً إرهابية واقتصادية على سورية وشعبها
2020-02-04
محليات
الجو ماطر وثلجي فوق المرتفعات والحرارة أدنى بنحو 6 درجات
2020-02-06
السورية للاتصالات: البدء بتنفيذ العقد مع شركة إيرانية لتوريد وتشغيل أنظمة قدرة كهربائية في المراكز الهاتفية
2020-02-06
تعبيد وتزفيت الشوارع وتأهيل خطوط التوتر المتوسط أبرز المطالب الخدمية لأهالي السفيرة بريف حلب
2020-02-06
محافظة دمشق: توسيع الشارع الممتد من قسم الشرطة باتجاه ساحة كفرسوسة
2020-02-06
صباغ لوفد إيراني: العلاقات السورية الإيرانية أكثر قوة وصلابة من أي وقت مضى
2020-02-06
كاميرا سانا برفقة رجال الجيش في بلدة كفر عميم بريف إدلب الجنوبي الشرقي بعد تحريرها من الإرهاب
2020-02-06
الخارجية: ما قام به النظام التركي بالتزامن مع العدوان الإسرائيلي يوضح للعالم أجمع من هم داعمو الإرهاب في سورية
2020-02-06
رياضة
تأهل الساحل ومورك إلى دور الـ 16 لكأس الجمهورية بكرة القدم
2020-02-06
مرسيليا يحكم قبضته على المركز الثاني في الدوري الفرنسي
2020-02-06
بايرن ميونيخ يتأهل إلى دور الثمانية بكأس ألمانيا لكرة القدم
2020-02-06
لاتسيو يحافظ على سجله من دون هزيمة في 17 مباراة متتالية
2020-02-06
توتنهام يتأهل للدور الخامس من كأس الاتحاد الإنكليزي بفوزه على ساوثهمبتون
2020-02-05
إيران تتوج ببطولة كأس الفجر الدولية لرفع الأثقال
2020-02-05
فوز الحرجلة على العربي في دوري الدرجة الأولى بكرة القدم
2020-02-05
اقتصاد
المهندس خميس لوفد إيراني: العلاقات الاقتصادية السورية الإيرانية تسير نحو المزيد من التطور
2020-02-06
التجارة الداخلية تحدد أسعار المواد والسلع الأساسية
2020-02-06
تعويض 278 مزارعا متضررا في حمص وريف دمشق والحسكة
2020-02-06
المركزي يحدد السعر التفضيلي للحوالات الواردة من الخارج بـ 700 ليرة سورية للدولار الواحد
2020-02-06
ارتفاع أسعار النفط
2020-02-06
انخفاض أسعار الذهب
2020-02-06
ضبط شركتين ومكتبين ومحل لتجارة الألبسة والسيارات والعقارات والأحذية في دمشق يتعامل أصحابها بغير الليرة
2020-02-05
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وحدات الجيش تدخل مدينة سراقب وتبدأ تمشيطها من مخلفات الإرهابيين-فيديو
الجيش يواصل عملياته على المحور الغربي لحلب ويدمر أوكاراً ومنصات إطلاق قذائف لإرهابيي (النصرة) في حريتان وعندان
المهندس خميس لوفد إيراني: العلاقات الاقتصادية السورية الإيرانية تسير نحو المزيد من التطور
الجيش يستعيد 5 قرى وبلدات شمال سراقب وغرب أبو الضهور بريف إدلب الشرقي وسط انهيارات في صفوف الإرهابيين
صباغ لوفد إيراني: العلاقات السورية الإيرانية أكثر قوة وصلابة من أي وقت مضى
التنظيمات الإرهابية تعتدي بالقذائف على بلدتي نبل والزهراء في ريف حلب الشمالي
الخارجية: ما قام به النظام التركي بالتزامن مع العدوان الإسرائيلي يوضح للعالم أجمع من هم داعمو الإرهاب في سورية
العثور على ذخائر أمريكية ومواد طبية سعودية وكويتية بمقرات الإرهابيين في مرديخ وكفرعميم بريف إدلب-فيديو
الكرملين: هجمات الإرهابيين ضد الجيش السوري تنطلق من مناطق توجد فيها قوات تركية
خروج محطة تحويل كهرباء تل تمر عن الخدمة نتيجة العدوان التركي على خطوط التوتر المغذية للمحطة
مشاريع جديدة ضمن خطة المؤسسة العامة للسينما في 2020
2020-02-06
مشاريع جديدة ضمن خطة المؤسسة العامة للسينما في 2020
2020-02-06
manhal
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