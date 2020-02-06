الجيش يواصل عملياته على المحور الغربي لحلب ويدمر أوكاراً ومنصات إطلاق قذائف لإرهابيي (النصرة) في حريتان وعندان

حلب-سانا

واصلت وحدات الجيش العربي السوري عملياتها ضد إرهابيي تنظيم جبهة النصرة على محور قريتي خلصة والقلعجية بريف حلب الجنوبي واستهدفت برمايات مناسبة مواقع الإرهابيين في عندان وحريتان بالريف الشمالي الغربي وكبدتهم خسائر كبيرة بالأفراد والعتاد.

وذكر مراسل سانا في حلب أن وحدات الجيش خاضت اشتباكات عنيفة مع إرهابيي تنظيم جبهة النصرة والمجموعات الإرهابية المنضوية تحت زعامته على محور قريتي خلصة والقلعجية غرب بلدة خان طومان المحررة واستهدفت تحركات الإرهابيين في عمق جبهة الاشتباك برمايات من سلاح المدفعية.

ولفت المراسل إلى وقوع خسائر في صفوف الإرهابيين في حين تم تدمير نقاط محصنة ومرابض مدافع هاون لهم كانوا يستهدفون بها القرى الآمنة ونقاط الجيش التي تحميها.

وإلى الشمال الغربي من مدينة حلب بنحو 10 كيلومترات نفذت وحدات الجيش رمايات مركزة بالمدفعية والصواريخ طالت مواقع الإرهابيين وتحصيناتهم ومرابض إطلاق القذائف الصاروخية في بلدتي حريتان وعندان ما أدى إلى تدمير عدد منها.

وكانت التنظيمات الإرهابية المنتشرة في بلدتي حريتان وعندان اعتدت اليوم بقذائف صاروخية على الأحياء السكنية في بلدتي نبل والزهراء في ريف حلب الشمالي ما تسبب بوقوع أضرار مادية بالممتلكات والبنى التحتية فيهما.

وحررت وحدات الجيش أمس قريتي جزرايا وزمار بريف حلب الجنوبي بالقرب من الحدود الإدارية لمحافظة ادلب بعد القضاء على آخر تجمعات الإرهابيين فيهما.

وتتابع وحدت الجيش عملياتها لتحرير ريف حلب من الإرهاب بعد أن حققت في الأيام القليلة الماضية تقدما كبيرا بتحريرها عدة مناطق غرب حلب وجنوبها الغربي بينها خان طومان والراشدين 5 ومعراتا ومستودعات الوقود ورحبة التسليح ومستودعات خان طومان وقرية خلصة.